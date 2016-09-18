بالصور: نيللي كريم تضاعف جرعة التشويق وتطلب من الجمهور "إنقاذها" من المجهول

يبدو أن النجمة نيللي كريم عادت من لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا وهى محملة بأفكار مشوقة للتسويق لأعمالها الفنية الجديدة، فلا زالت تواصل نشر صور وتدوينات غامضة جداً عن خطوتها الفنية المقتربة، آخرها رسالة مثيرة قالت فيها أن إنقاذها لن يحدث إلا بتدخل الجمهور!!

نيللي نشرت عدة صور بدت فيها وكأنها تخوض جلسة تصوير جديدة لإعلان مشوق، وطلبت من جمهورها أكثر من مرة إنتظار مفاجأة فنية، واليوم نشرت تدوينة غامضة جداً عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستقرام على هامش صورة لها وهي تجلس على كرسي وبجوارها معدات للتصوير قالت فيها: قريباً جدًا سوف يكون القرار في متناول أيديكم لإنقاذي .. ماذا تتوقعون؟

برأيك هل هذه دعاية لعمل درامي جديد يدور في إطار تشويقي، أم حملة إعلانية .. أم دعم لنيللي ببرنامج للرقص يحتاج لتصويت الجمهور؟