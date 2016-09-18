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باميلا كيك : إعتذرت عن "رقص النجوم" والألوية عندي للتمثيل

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السبت 17-09-2016 19:16

أكدت الممثلة باميلا كيك أنها لن تشارك في الموسم الرابع من برنامج "رقص النجوم" بعد تضارب في الأخبار حول مشاركتها من عدمها في هذا البرنامج، حاسمة بذلك اللغط الذي أثير حول هذا الموضوع.
باميلا أكدت لـ"سيدتي نت" عبر هذه الدردشة "كلا لن أشارك في برنامج "رقص النجوم". القيمون على البرنامج عرضوا علي المشاركة في الموسم الجديد ولكنني إعتذرت. وهذه ليست المرة الأولى التي أتلقى عرضاً مماثلاً، بل هو العرض الثالث على التوالي خلال ثلاثة أعوام" .
وعن السبب الذي جعلها تعتذر عن المشاركة في البرامج، أوضحت باميلا" ببساطة لأن ظروفي لا تسمح بذلك، كون الأولوية عندي هي للتمثيل ".
وعن جديدها الفني قالت باميلا" العروض كثيرة من بينها عروض من التي سوف أقصدها خلال الايام المقبلة".

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سيدتي

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