نانسي عجرم تتحدى الإرهاب وتفتتح مهرجانات صيدا بحفل ناجح

إفتتحت الفنانة نانسي عجرم "مهرجانات صيدا السياحية" التي تولى تنظيمها اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع بلدية صيدا.

ولقد أقيم الحفل في ملعب صيدا البلدي عند الواجهة البحرية شمالي المدينة، وسط حراسة أمنية مشددة، رغم التهويل والتهديد، وببيان نُسب إلى "داعش" إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتوعد المنظمين والجمهور بمهاجمة مكان الحفل في حرم الملعب.

نانسي التي تحدت الإرهاب والتهديدات، إستبقت حفلها الناجح بتغريدة توجهت بها إلى اهالي صيدا قائلة "مدينة صيدا تتميز بحبها للحياة، وضيافة أهلها وطيبتهم، وأنا سعيدة كثيراً لمشاركتي الليلة في المهرجان على أمل إن أدخل الفرحة الى قلوبهم"، فما كان من "الصيداويين" الا ان لبوا الدعوة وحضروا بالآلاف، وغنوا مع نانسي في أجواء من الفرح تعكس وجه صيدا الحقيقي.

وبعد إنتهاء الحفل، غدرت نانسي مجدداً" جمهور صيدا كان رائعاً اليوم.شكراً على محبتكم واستقبالكم هذا ليس بجديد على أهل الجنوب".

وكتبت في تغريدة أخرى" من أجمل التي قدمتها، شكراً لجمهور صيدا والجنوب على حفاوة استقبالكم ومحبتكم".