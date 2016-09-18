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رئيس "رياضة البرلمان" يطالب الأندية بعمل كارنيهات لمشجعيهم لإعادة الجمهور

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رئيس "رياضة البرلمان" يطالب الأندية بعمل كارنيهات لمشجعيهم لإعادة الجمهور رئيس "رياضة البرلمان" يطالب الأندية بعمل كارنيهات لمشجعيهم لإعادة الجمهور

> كتب كامل كامل

دعا النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأندية المصرية على رأسهم الأهلى والزمالك والإسماعيلى، عمل ما اسماه كارنيهات تشجيع جماهيرهم، تعتبر بمثابة رقم قومى للتشجيع تحتوى على جميع بيانات المشجع.

 

وقال "عامر" لـ"اليوم السابع":" أنا أدعو أن يكون لكل مشجع كارنية يحتوى على قاعدة بياناته، ونأمل أن تقوم الأندية بعمل هذه الكارنيهات باسم "كارت شجع" بقيمة رمزية، حتى نمهد لعودة الجماهير للملاعب، وبعد عمل كارنيهات للمشجعين عن طريق الأندية، نبدأ فى إدخال الجماهير بتدرج حيث يحضر 3 آلالاف مشجع ثم يتزايد الرقم" مضيفًا :" عودة الجماهير للملاعب مهم جدا، وأنا معه قلبا وقالبا، ولابد من عودة التشجيع مرة ثانية".

 

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الجماهير لن تعود للملاعب إلا بعد تحقق اشتراطات التى حددتها النيابة العامة فى قضية بور سعيد ، والتى من أبرزها: "تزويد جميع الملاعب الرياضية بكاميرات مراقبة، والاستعانة فى تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن، وكذلك خضوع الجماهير للتفتيش الوقائى".


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