فريق من رئاسة المسجد النبوي يزور المرضى في مستشفيات المدينة

زارت إدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المرضى في مستشفى الملك فهد ومستشفى أحد بمنطقة المدينة المنورة، وقدمت لهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالوكالة سلامة بن سليمان الجهني، أن فريق العمل وزع الهدايا على المرضى في مستشفى الملك فهد ومستشفى أحد وكان ذلك في جو مفعم بالرضا والبهجة والسعادة وقد لمس جميع الزملاء أثناء زيارتهم للمستشفى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله على الاهتمام بالمرضى والعناية بهم.

من جهتهم، عبّر عدد من المرضى عن بالغ تأثرهم وسعادتهم بهذه الزيارة النبيلة وأنها أدخلت السرور عليهم سائلين المولى عز وجل أن يكتب الأجر والثواب للعاملين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على ما قاموا به من أعمال إنسانية تجسد الترابط والتلاحم بين المسلمين.