أمانة الرياض تعيد الحركة المرورية إلى تقاطع طريق الملك سعود مع نفق الناصرية

أعادت أمانة منطقة الرياض يوم أمس الحركة المرورية عبر نفق الناصرية في الاتجاهين من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال وعلى طريق الملك سعود مع شارع الناصرية، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الحيوي، والذي يمثل أحد الطرق الناقلة للحركة المرورية في العاصمة.

وقد نجحت أمانة الرياض خلال الأشهر الثلاثة الماضية في سرعة إنجاز أحد المشروعات الحيوية في مدينة الرياض.

وكانت الأمانة قد شرعت بإعادة تأهيل تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الناصرية، مع بداية الإجازة الصيفية للمدارس وفق أفضل المواصفات، وهو الأمر الذي يرفع معاناة الاختناقات المرورية عند الذهاب والعودة من المدارس في منطقة تشهد تواجد عدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية.

وقد شهدت منطقة العمل في المشروع تسارعاً في وتيرة العمل خلال الأشهر الماضية حرصاً على إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن وفتح الطريق أمام حركة المرور.

تجدر الإشارة إلى أن الأعمال التأهيلية لنفق الناصرية الذي تم تنفيذه قبل ٣٧ عاماً شملت إعادة تأهيل النفق بالكامل للأجزاء الإنشائية والمكانيكية والكهربائية حيث تم إنشاء جدران على أساسات عميقة ومسلحة واستبدال البلاطة الخرسانية القديمة بأخرى مسبقة الشد (Prestressed concrete).

كما تم رفع كفاءات التصريف لمياه الأمطار بالنفق من خلال رفع استبدال المضخات بأخرى ذات كفاءة أعلى وتحسين شبكة تصريف مياه الأمطار من خلال عمل قنوات تصريف بجوار جدران النفق من الداخل مزودة بجريلات وأغطية شبكية لتصريف المياه ومناهل تجميع وعمل شبكة تصريف لطرق الخدمة على جانبي النفق.

كما تم استخدام إضاءة حديثة للنفق (Led) لتوفير الطاقة وصديقة للبيئة وذات الكفاءة العالية وتم ربطها بمركز المراقبة والتحكم بأمانة الرياض.

كما اشتملت الأعمال الأساسية للنفق تطوير التقاطع من تعديل الأرصفة لزيادة انسيابية الحركة وتوسعة مسار الدوران بحيث تكون الحركة المرورية حرة بدون توقف للمركبات.

وتيرة عمل متسارعة

إنجاز جزء كبير من المشروع خلال ١٠٠ يوم

استكمال أعمال الإنارة

النفق بعد الانتهاء من تنفيذه

الحركة المرورية تعود للنفق من جديد

صورة لتقاطع منطقة العمل بعد استكماله