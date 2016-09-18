30 ألفاً ومسدس غير مرخص بحوزة سارق مركبة

ضبطت شرطة العاصمة المقدسة سارق سيارة وعثرت بحوزته على مبلغ 30 ألف ريال ومسدس غير مرخص.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد د. عاطي بن عطيه القرشي، بأن مركز قسم الكعكية بشرطة العاصمة المقدسة، تلقى بلاغاً من أحد المواطنين مفاده تعرض مركبته للسرقة، وفور تلقي البلاغ جرى التعميم عن المركبة على ضوء المعلومات المتوفرة، حيث عثر عليها فيما بعد في أحد الأحياء، واتضح تعرضها للصدم، وبفضل من الله وتوفيقه تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بعد التحري عن المتهم من ضبطه، حيث عثر بحوزته على مبلغ 30 ألف ريال ومسدس غير مصرح، وتم إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص.