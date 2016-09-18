«أمانة نجران» ترصد 30 مخالفة بناء بحي النهضة

رصدت أمانة منطقة نجران ممثلة في ادارة الرقابة الشاملة خلال جولة ميدانية على حي النهضة اكثر من ٣٠ مخالفة لأنظمة البناء والرخص الصادرة من الأمانة.

وقال أمين منطقة نجران م. فارس الشفق، ان هذه الحملة تأتي في اطار جهود الامانة الرامية إلى تحقيق أهداف مشروع الرقابة على المباني والمنشآت، والحد من مخالفات البناء بكافة أنواعها، ورفع مستوى جودة المشروعات حال التقيد بالمخططات المعتمدة أثناء التنفيذ، مما يساعد على الرقي بالفكر العمراني والخروج ببيئة عمرانية صحية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة م. هادي ال قريع، ان المخالفات التي تم رصدها خلال الجولة، تمثلت بمخالفة الارتدادات النظامية للمبنى، وعدم وجود صور من رخص البناء بالموقع، بالإضافة إلى البناء خارج حدود صك الملكية، وانشاء استراحات وديوانيات بمخطط سكني، الامر الذي يخالف استعمال الاراضي داخل المخططات السكنية، ووضع برتبلات وغرف متنقلة عبارة عن مكاتب عقارية غير مرخصة، وبِنَاء خزانات مياه ارضية بالشوارع، بالإضافة إلى ضبط عمالة مخالفة لأنظمة العمل والعمال، حيث جرى إشعار المقاولين وتسليمهم نسخا من الاشعارات للمراجعة، ومعالجة جميع المخالفات، مع العلم بانه سيتم استكمال جميع الإجراءات اللازمة حيال ما تم رصدة من مخالفات.

ودعاء آل قريع المقاولين بجميع تصنيفاتهم وأنشطتهم بمنطقة نجران إلى عدم الشروع بأي بناء ما لم يكن هناك رخصة نظامية سارية المفعول والالتزام بجميع تفاصيلها وعدم مخالفتها، كما دعا جميع ملاك المباني قيد الإنشاء او التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً بضرورة التقيد بما يصدر لهم من رخص بناء وعدم مخالفتها، لما في ذلك من تأثير كبير على تنمية مدينة نجران ورقيها حضارياً، ولما يسببه من أضرار بالمجاورين او بالتعدي على الشوارع مما يسبب اعاقة للمشروعات التنموية بالمنطقة.