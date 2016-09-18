محافظ عنيزة يرعى فعاليات اليوم الذهبي لمهرجان «ريف العوشزية»

رعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، مساء أمس الأول الجمعة فعاليات اليوم الذهبي لمهرجان ريف العوشزية ٣٧ تحت عنوان "اتبعني للعوشزية".

وبدأ السليم زيارته بجولة على الفعاليات المتنوعة، مثل ركن الأسر المنتجة الذين يبلغ عددهم 80 أسرة منتجة، تتنوع معروضاتهم بين الطبخ والخياطة والمستلزمات والحرفيين، وحديقة الحيوانات، وركن التراثيات، ونقاط البيع، علاوة على ألعاب الطفل، وخيمة الضيافة، وركن الدورات التدريبية، والأستديو الفوتوغرافي، وفعاليات المسرح التي ضمت منشدين وشعراء وفرقا إنشادية وترفيهية.

عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بكلمة المشرف العام عبدالعزيز المطرودي، بارك فيها للقيادة الرشيدة بعيد الأضحى، مشيراً إلى دور الحكومة الغالية الكبير في تهيئة البنية السياحية الجاذبة، موجهاً شكره لسمو أمير المنطقة ومحافظ عنيزة على حرصهم على إبراز العوشزية لتحتل موقعاً بارزاً في السياحة، ثم بعد ذلك قدمت زهرات المهرجان لوحة إنشادية عن رؤية ٢٠٣٠، أعقبها عدد من الشيلات للمنشد معاذ الجماز والمنشد محسن عوض ولوحة إنشادية للطفلتين فجر ونورة المطرودي بعنوان "التراحيب"، ثم اختتم الحفل بتكريم الجهات الداعمة والأعضاء المشاركين.

وفي ختام الجولة، عبر محافظ عنيزة عن سعادته بما شاهده في مهرجان ريف العوشزية 37، وقال: إنه عمل يثلج الصدر، ويعتبر مثابة فخر واعتزاز، من حيث تهيئة المكان للعائلة، وفرص العمل للجميع، وتنوع الفعاليات التي تساهم في جذب الزائر، وخلق بيئة سياحية مناسبة، مقدماً الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم على دعمه غير المحدود لكافة المناشط ودعمه الدائم لحصد المنجزات والتفوق.

السليم يزور ركن الحرفيين بالمهرجان

محافظ عنيزة يطلع على ركن الأسر المنتجة

.. ويسجل توقيعه في لوحة الوطن

اللوحات الإنشادية شهدت تفاعلاً مميزاً