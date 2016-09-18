مخترع سعودي لـ «الرياض»: إيجاد صندوق لدعم المخترعين سيحولنا إلى مجتمع معرفي

طالب المخترع السعودي والحاصل على براءة اختراع في مجال مساندة اصحاب الشلل التام والطالب في جامعة وسترن بمدينة لندن أونتاريو كندا معاذ بو عايشة، بإيجاد صندوق لدعم المخترعين السعوديين في الخارج لاسيما الطلاب المبتعثين.

وذكر في لقاء مع "الرياض"، أنه في الفترة الماضية، عمل على مشروع لتطوير أطراف صناعية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد، وإرسالها للأطفال في الدول المتضررة جرّاء الحروب مجاناً، عن طريق التعاون مع مؤسسات اعانة بشرية والتي لها تواجد في تلك الأماكن، معتبراً ذلك من الخطوات العملية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهي ان نكون -نحن شباب الوطن- فعالين في أي مكان في العالم، إلى جانب ضرورة التحول إلى مجتمع المعرفة 2020، مشددا على ضرورة وجود سفراء لرؤية 2030 لشرحها لطلاب الجامعات بالمملكة وللطلاب المبتعثين خارج المملكة.

وقال بو عايشة: "إن الهالة الإعلامية متمركزة بالخارج ضد العرب والمسلمين، فأحببت ان أوصل رسالة ان ديننا لم يزدنا الا رحمة ورفقا وتفانيا في خدمة البشرية اجمع، بعيدا عما يفرقنا من لون ولسان او ديانة مع البشر".

وعن سبب تفكيره في هذا التطوير، أوضح ان غلاء سعر القطع وعدم توفرها وعدم توفر الدعم الصحي للمحتاجين في تلك المناطق امر محزن، وكان علي ان ابذل اي شيء ولو بالقليل، فكان من واجبي ان اعمل هذه الايدي الصناعية وتطويرها في الشهور الماضية مجانا، وأرسلها لهم هناك على حسب الطلب، لان كل يد صناعية تكون مصنوعة بمواصفات خاصة لكل شخص مصاب، وقد كرست حياتي في جميع مشروعاتي لخدمة اصحاب الاحتياجات الخاصة والمساندة الطبية وتخصيص التقنية لخدمة الانسانية.

وكشف بو عايشة انه اضطر إلى أن يبيع الكثير من ممتلكاته لشراء طابعة ثلاثية الابعاد ويكمل بها بحثه، ويأمل ان يرسم البسمة على أوجه الأطفال المحتاجين -على حد وصفه-، متمنيا أن يسمح له بإكمال دراسة الماجستير والدكتوراه، لاسيما وهو على وشك التخرج من جامعة وسترن والحصول على درجة البكالوريوس.

يذكر ان الطالب المبتعث معاذ بو عائشة 24 عاما طالب علوم الحاسبات والأنظمة الذكية، ومساعد باحث في مركز أبحاث العقل والدماغ، ومساعد تقني لقسم جراحة الاعصاب في المستشفى الجامعي بجامعة وسترن بمدينة لندن أونتاريو في كندا، خريج مدارس الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، ومثل المملكة في ٣٦ محفلا دوليا وإقليميا علميا يختص بمجال الروبوتات والاختراع، كما نال شرف مقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -رحمه الله- تكريمًا كطالب سعودي صاحب موهبة متميزة، مؤسس شركة ترايديم للطباعة ثلاثية الأبعاد والمساندة الطبية.