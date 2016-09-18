ننتظر انطلاقة جادة لعام دراسي جديد..!

بعد انتهاء أطول إجازة صيفية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، حيث بلغ عدد أيام إجازة المعلمين والمعلمات والطاقم الإداري في مدارس المراحل التعليمية الثلاث كافة إلى 100 يوم، في مقابل 120 يوماً للطلاب والطالبات، ينطلق اليوم الأحد العام الدراسي بثوب جديد وبإنطلاقة جادة يفترض أن تكون معها كافة التجهيزات والاستعدادت قد اكتملت من كتب وصيانة ومعلمين ونقل وغيرها، ويتطلع الكثيرون بأن لا تكون الإستعدادت بعد هذه الفترة الطويلة من الإجازة مجرد حبرا على ورق، وأن الإجازة كانت فرصة لوزارة التعليم وإداراتها في المناطق والمحافظات وقادة المدارس لتجهيز مدارسهم لبدء عام دراسي جديد، وتلافي أي إخفاقات حدثت في السنوات الماضية.

توفير وتوطين

ناشد معلمون ومهتمون بالشأن التربوي وزارة التعليم عبر موقعها الإليكتروني بضروروة التحضير والاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، وشدد أبو زياد الحارثي أنه يتعين على وزارة التعليم أولاً منع الندب في المدارس وإعطاء كل مدرسة حقها من المعلمين، وثانيا إرسال المقررات إلى المدارس بوقت كاف وبشكل كامل، ووضعها في مستودع المدرسة قبل بدء الدارسة، مناشدا وزير التعليم باستصدار قرار حازم لوقف ظاهره الغياب التي انتشرت بين الطلبة خصوصا في بداية العام الدراسي، مضيفاً: لابد من سن نظام بأن من تعدى نسبه غياب معينه بدون عذر أن يحرم من الاختبار، للأسف بدأنا نرى كثير من المناطق غيابهم شبه جماعي وأحيانا هناك قرى لا يعترفون بيوم الخميس.

وناشد آخر وزارة التعليم بضرورة توطين المعلمات في مقار مدارسهن، مضيفاً: يرى الجميع تلك الحوادث المأساوية التي تقع للمعلمات اللاتي يتركن فلذات أكبادهن وأزواجهن ليواجهن في كل يوم كوارث قد تحصد أرواحهن -لاسمح الله-، وحافظوا على الكوادر الوطنية بتعينهن في مقارهن أو فتح أبواب التنقلات لهن فهن في رقاب المسؤولين، فكم منا فقد معلمات في حوادث التنقل.

وطالب آخرون بضرورة اهتمام الوزارة بالمواضيع المهمة لتطوير التعليم وحل قضايا المعلمين وضعف الطلاب، وتطوير المناهج.

المدارس المستأجرة

بدورها لفتت زكية الياسين بأن الجميع يحتاج أن يرى الاستعدادت مع بدء العام الدارسي الجديد واقعاً ملموساً وليس مجرد حبرٍ على ورق، مضيفةً: معظم مدارسنا وخاصة المباني المستأجرة تعاني سوء الخدمات فأجهزة التكييف قديمة أو رديئة الصنع، والإضاءة والتهوية في الفصول مهملة جدا خصوصا مدارس البنات، فبعض الفصول بدون تهوية لأن النوافذ مقفلة تماما وليست من النوع الساتر الملائم لمدارس البنات، فكيف هو الحال مع المعلمات والطالبات الموجودات في هذه البيئة غير الصحية لست أو سبع ساعات بدون تهوية جيدة.

ويتمنى أبوفارس العدواني الاهتمام بفحص صلاحية المدارس وخصوصا المستأجرة، ويوافقه أبو فيصل فيقول: في هذا الوقت المفروض الاهتمام بالمدارس والبيئة الدراسية وحقوق المعلمين والإداريين.

أما مراون سعد فطالب بعدم التهاون في التعليم ومناهجه، وأوقات بدء الدراسة، مع أهمية الحرص على الانضباط داخل المدارس.

وقال آخر: يجب على إدارات التعليم وهي تستعد لاستقبال ما يزيد عن خمسة ملايين ونصف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام، أن تكشف عن ملامح الاستعدادات نحو تحقيق الجاهزية وهل طبقت بشكل فاعل.

استعدادات مكثفة

منذ أكثر من عام كامل ولجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1437-1438هـ تواصل اجتماعاتها حيث انطلقت أعمال الترميم وتجهير المباني المدرسية في كافة المناطق والمحافظات، واهتمت إدارات التعليم بالصيانة للمدارس الحكومية، والتأكد من جاهزية المباني المستأجرة وإخلاء التي لم يقم المالك بإصلاحاتها المطلوبة قبل بداية العام الدراسي 1437- 1438هـ، كما استعرضت لجان الإستعداد للعام الدراسي المقبل متابعة ترحيل الكتب المدرسية إلى إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات.

مبانٍ جديدة

من جهته أكد د. راشد الغياض -الأمين العام لإدارات التعليم ورئيس لجنة الاستعداد-، عن افتتاح الوزارة لـ ١٥٠ مبنى تعليميا جديدا بداية هذا العام، والاستغناء عن٢٣٠ مبنى مستأجرا، وكشف عن زيارات ميدانية للجنة متابعة الاستعداد بإدارات التعليم والمدراس بالذات فيما يخص الكتب وعقود الصيانة والتجهيزات ومناقشة القصور لدى الإدارات التعليمية ذات الجاهزية المتدنية.

وعن جاهزية الكتب قال د. الغياض: تم استعراض نسب جاهزية قطاعات الوزارة للعام وأهمها نسبة جاهزية المقررات وترحيل الكتب إلى (٨٠ ٪‏) حسب آخر الاحصائيات.

وتحدثت منى باهبري- رئيسة قطاع الأمن والسلامة المدرسية- عن دور قطاع الأمن والسلامة المدرسية في التأكد من جاهزية المدارس في تجهيزات السلامة المدرسية من حيث اكتمال أنظمة الإنذار، الإطفاء، وأبواب، ومخارج الطوارئ، واللوح الإرشادية، والممرات السالكة، ونقاط التجمع، لافتةً أن إدارات الأمن والسلامة المدرسية في جميع المناطق والمحافظات تتابع جاهزية المدارس من خلال استمارة السلامة المدرسية في نظام نور، والزيارات الميدانية الدورية، ونظام البلاغات الإلكتروني، إضافة للتأكد من جاهزية المدارس ومعالجة الأمور التي تتطلب متابعة مع الجهات المختصة لضمان اكتمال جاهزية المدارس مع العام الدراسي الجديد.

خطة شاملة لمدارس الحد الجنوبي

وهناك على الحد الجنوبي أوضح د. أحمد قران -نائب رئيس اللجنة العليا للحد الجنوبي، مدير عام مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم في الحد الجنوبي-، أن الاستعداد يسير بخطى كبيرة لتهيئة البيئة التعليمية وتنظيم آليات العمل للمدارس الحدودية، في ضوء ما أوصت به تقارير اللجان الأمنية.

وبيّن قران أنه تم الانتهاء من إعداد خطة شاملة للعمل، والتي اشتملت على أولويات العمل ونوعية الخدمات التعليمية، والبرامج والمبادرات التي يحتاجها العمل في الحد الجنوبي، مشيراً أن الخطة يشترك في تنفيذها جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم، مع توحيد للجهود فيما بينها.

وأكد د. قران أنه تم الانتهاء حالياً من إعداد خطة التوأمة في جميع إدارات التعليم الخمس( نجران- جازان- عسير- صبيا- سراة عبيدة)، كما تم بناء فرق عمل متجانسة بين شركة تطوير للخدمات التعليمية وإدارات التعليم لتهيئة عمليات التجهيز لإطلاق البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات والمديرين والمرشدين، وللتدريب على آليات تفعيل المدرسة الافتراضية، وبناء نظام إدارة التعلم في كل مدرسة.

تقارير وزيارات

وأكد مبارك العصيمي المتحدث الرسمي بوزارة التعليم حرص الوزارة على بداية عام دراسي جاد، وكشف عن تقرير أصدرته لجنة الاستعداد للعام الدراسي يتحدث عن نسب عالية الجاهزية لقطاعات الوزارة وإدارات التعليم، فتضمن التقرير الصادر عنها في 29-11-1437هـ للعام الدراسي القادم 1437/1438هـ نسب جاهزية إدارات التعليم، وتضمن التقرير تحديداً نسب ترحيل المقررات للمدارس حتى تاريخه وهي كالآتي: المرحلة الابتدائية (٩٧,٢٧٪)، المرحلة المتوسطة (٩٦,٨٪) ،المرحلة الثانوية (٩٥,٣١٪) أما نسبة جاهزية المباني المدرسية فهي كالآتي: أعمال الصيانة (٩٤٪) أعمال النظافة (٨٧,٣٦٪) برادات المياه (٩٦,٩٨٪) التكييف (٩٠,٤٨٪) كما كشف العصيمي في تغريدة له أن الوزارة رصدت أكثر من 5000 وظيفة، منها 700 خاصة بمعلمات رياض الأطفال، ويبدأ التقديم عليها كما أعلنت وزارة الخدمة المدنية بدءاً من يوم الأربعاء ١٤٣٧/١٢/٢٠هـ

وقد قام م. يونس البراك -وكيل وزارة التعليم للمباني- بزيارات ميدانية لعدد من المباني المدرسية في عدد من المناطق للوقوف على استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد 1437-1438هـ وبدأ جولاته بزيارة مبان جديد استلمتها الوزارة مؤخرا.

تواصل إلكتروني

وأكد عبدالعزيز العصيمي -المشرف العام على مركز رعاية المستفيدين بالوزارة- على سهولة التواصل مع وزارة التعليم مؤكدا على أن وزير التعليم وجه جميع قطاعات التعليم بالتأكيد على جاهزية مراكز رعاية المستفيدين وتفعيل خدمة تواصل الإلكترونية، التي يشرف على إدارتها ومتابعتها مركز رعاية المستفيدين بمكتبه، وذلك للتعريف بخدمة تواصل الإلكترونية وقنواتها (البوابة على شبكة الإنترنت، التطبيق للهواتف الذكية، مركز الاتصال الموحد 19996) من خلال الدعاية والإعلانات والملصقات التعريفية وتخصيص محاضرات وحصص النشاط لتعريف بدورها، علاوة على رفع جاهزية مراكز رعاية المستفيدين، ومتابعة أداء عملها وتقديم الدعم الكامل للعاملين بها، بما يضمن سرعة الاستجابة لكل ما يرد من استفسارات وطلبات والبلاغات الطارئة.

وقال العصيمي: إن خدمة تواصل الإلكترونية تهدف إلى إيصال صوت المستفيد إلى المسؤولين كافة في كل قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم، وإفادته عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة من خلال تلقي طلبات واستفسارات وشكاوى وملاحظات كل المستفيدين طلاباً ومعلمين وأعضاء هيئة التدريس وكل من له علاقة بالوزارة كي تكون البوابة الموحدة للمستفيد من خدمات وزارة التعليم، مع وجود فرع في كل قطاعات الوزارة، الجامعات، إودارات التعليم في المناطق والمحافظات حالياً، وبتوسع في الملحقيات والكليات والمدارس مستقبلاً بمشيئة الله، عبر قنوات عدة: صفحة الوب على شبكة الإنترنت وتطبيق الهواتف الذكية ومركز الاتصال ذو رقم خماسي موحد (19996) الذي يعمل من الساعة السادسة صباحاً حتى التاسعة مساءً، علاوة على حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" و"سناب شات" و"الانستقرام" و"سكايبي" وصفحة على "الفيس بوك" لتسويق الخدمة وتقديم الدعم للمستفيد.

ينبغي تهيئة الفصول الدراسية بالشكل الأمثل قبل بدء الدراسة

الطلاب يعودون لمقاعد الدراسة بعد إجازة طويلة

د. راشد الغياض

د. أحمد قران

مبارك العصيمي

عبدالعزيز العصيمي

م. يونس البراك