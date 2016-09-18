استمرار ظهور نزعة تضخمية في تكاليف النقل والسـكـن.. وجـدة تسجـل أعلى المعـدلات

انخفض معدل التضخم السنوي للمملكة من 4.1% في يونية 2016 إلى 3.8% في يولية الماضي، وخلال النصف الأول من عام 2016م سجلت مدينة جدة أعلى معدلات التضخم؛ حيث بلغ معدل التضخم العام لمدينة جدة 7.4% في يونية 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وسجلت بعدها مدينة الباحة ثاني أعلى معدل تضخم بلغ 7.1%، ثم جازان بمعدل تضخم بلغ 5.5%، وحلت مدينة نجران رابعاً بمعدل تضخم 5.1%، ثم سكاكا بمعدل 4.4%، ثم مدينة مكة المكرمة بمعدل تضخم 4.2%. وهذه المدن الرئيسة الست التي سجلت معدل تضخم يفوق معدل التضخم العام للمملكة البالغ (4.1%) في يونية 2016.

ويلاحظ انحسار معدلات التضخم لتكاليف الأطعمة والمشروبات في معظم مدن المملكة باستثناء مدينتي جازان والرياض اللتين سجلتا معدل تضخم سنوي. على صعيد متصل يُدشن الأيام المقبلة العمل بمنتج القرض المعجل للمواطنين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية بالشراكة مع مصرف الراجحي، الذين لايزالون على قوائم الانتظار لمنحهم تمويلاً فورياً للوحدات السكنية الجاهزة سواء كانت فللاً أو شققاً بحسب المعايير والاشتراطات التي حددها الصندوق العقاري مسبقاً.