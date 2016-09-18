تجديد حبس 4 أشخاص لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية والتشاجر بالجيزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية والتشاجر بسبب الخلاف على إلقاء القمامة بقطعة أرض زراعية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص برش خرطوش.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية تابعة لمنشأة القناطر، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وبانتقال الرائد على عبد الكريم، رئيس مباحث منشاة القناطر ومعاونه النقيب كريم عبد الحميد إلى محل الواقعة، تبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب الخلاف على إلقاء قمامة بقطعة أرض زراعية، وأطلقت الأعيرة النارية مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص برش خرطوش.

وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض على 4 أشخاص وبحوزتهم 4 أسلحة نارية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة للتشاجر بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.