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البدري: أعاني من نفس مشكلة مارتن يول

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البدري: أعاني من نفس مشكلة مارتن يول البدري: أعاني من نفس مشكلة مارتن يول

حدد حسام البدري المدير الفني للأهلي بعض المشاكل التي واجهته رغم الفوز على الإسماعيلي بهدف في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وأوضح البدري عبر قناة ناديه: "سيطرنا على المباراة، وقدم اللاعبون أداءً مرضيًا، ولكن أضعنا بعض الفرص السهلة، وهي مشكلة عانى منها مارتن يول المدرب السابق".

وأضاف: "إصابة باسم علي في بداية اللقاء حرمتنا من الاستعانة بعناصر هجومية أخرى على مقاعد البدلاء مثل عماد متعب وجون أنطوي".

وتابع: "الأهلي يعاني من مشكلة لا يواجهها فريق آخر، وهي كم الإصابات العديدة، والغيابات بسبب الإيقاف إضافة إلى تأخر انضمام اللاعبين الدوليين للمعسكر".

وواصل: "عودة مروان محسن وجونيور أجاي مع متعب وأنطوي، ستكتمل القوة الهجومية، ويمنح الجهاز الفني خيارات عديدة لحل مشكلة إضاعة الفرص".

وأتم حسام البدري: "أشكر اللاعبين على تحملهم المسئولية، وتحقيق الفوز، وأثق في كل اللاعبين، لأنه كل من يرتدي قميص الأهلي، يكون جديرًا باللعب أساسيًا".

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