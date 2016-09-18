تقرير في الجول - الجولة الأولى تكرر الرقم القياسي التاريخي في الدوري المصري

انتهت الجولة الأولى من الدوري المصري بإقامة 8 مباريات وتأجيل مباراة واحدة. جولة شهدت تكرار الرقم القياسي التاريخي في الدوري.

الأهلي فاز على الإسماعيلي يوم السبت بهدف مقابل لاشيء في ختام مباريات الجولة الأولى، الجولة التي شهدت تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي بسبب المشاركة الإفريقية.

ومع فوز الأهلي انتهت الجولة الأولى بلا أي تعادل سواء تعادل سلبي أو إيجابي.

الرقم القياسي هنا ليس عدم نهاية أي مباراة بالتعادل، بل هو عدد الأهداف التي تم تسجيلها في جولة عرفت نتيجة واحدة فقط وهي الفوز.

الجولة الأولى من الدوري شهدت تسجيل 21 هدفا بلا أي نتيجة تعادل وهو ما يعادل الرقم التاريخي المسجل في موسم 2008-09.

وقتها انتهت الجولة الأولى من موسم 2008-09 بلا أي تعادل وتم تسجيل 21 هدفا في الموسم الذي تواجد فيه 16 فريقا في المسابقة.

جولات بلا تعادل

في الماضي انتهت الجولة الأولى بلا أي تعادل في الدوري 8 مرات، ولكن لم تشهد أي جولة منهم تسجيل 21 هدفا - باستثناء 2008-09-.

البداية كانت في موسم 1949-1950 وقتها انتهت الجولة الأولى بلا أي تعادل مع تسجيل 16 هدفا. وقتها كان الدوري من 10 فرق فقط.

الموسم التالي مباشرة تكرر الأمر ولكن هذه المرة بتسجيل عدد أقل من الأهداف وهو 13 هدفا.

ثم في موسم 1959-1960 جاء العدد الأقل بـ6 أهداف فقط في الجولة الأولى التي لم ينتهي أي لقاء فيها بالتعادل. وكان الدوري من 10 فرق أيضا.

ثم في موسم 1961-1962 سُجل 20 هدفا في الجولة الأولى ومن 10 فرق أيضا.

وعادت إثارة الجولة الأولى بلا أي تعادلات في موسم 1972-1973 ولكن وقتها كان الدوري مكونا من 12 فريقا. وتم تسجيل 19 هدفا.

وغـــــــاب الأمر منذ ذلك الحين طويــلا حتى جاء موسم 2002-2003 وقتها تم تسجيل 13 هدفا من 14 فريقا في جولة أولى بلا تعادلات.

بعدها مباشرة وفي موسم 2003-2004 تم تسجيل 16 هدفا أيضا في جولة أولى بلا تعادلات من 14 فريقا.

قبل أن تأتي جولة الرقم القياسي في موسم 2008-2009 وقتها تم تسجيل 21 هدفا من 16 فريقا في جولة بلا تعادلات.

والآن في موسم 2016-2017 ومع تواجد 18 فريقا وإقامة 8 مباريات فقط، تم تسجيل 21 هدفا في جولة بلا أي نتيجة تعادل ليتم تكرار الرقم القياسي التاريخي في الدوري المصري.