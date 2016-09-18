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الشعلالي: الأهلي ليس في أفضل حالاته البدنية

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الشعلالي: الأهلي ليس في أفضل حالاته البدنية الشعلالي: الأهلي ليس في أفضل حالاته البدنية

قال أنيس الشعلالي مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للأهلي، أن الفريق يعاني بدنيًا رغم الفوز على الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري.

وقال الشعلالي: "إصابة باسم علي بعد 12 دقيقة، وشعور عمرو السولية بالإجهاد العضلي في النهاية أمر طبيعي في بداية الدوري، فالفريق ليس في أفضل حالاته البدنية".

وبرر المدرب التونسي: "اللاعبون لم يحصلوا على راحة كافية، فالفريق أنهى مشاركته في دوري الأبطال منذ 3 أسابيع، وحصل على راحة أسبوع، ثم لعبنا أول مباراة بعد عيد الأضحى مباشرة".

وأضاف عبر قناة الأهلي: "إضافة إلى عدم حصول اللاعبين الدوليين على راحة كافية، وكلها عوامل تؤثر على المستوى البدني للفريق".

وواصل: "كما أن فترة الإعداد كانت قصيرة للغاية، لذا نحاول استغلال فترة توقف الدوري على النحو الأمثل، لرفع المستوى البدني للاعبين".

واختتم أنيس الشعلالي: "الجهاز الفني قرر تخفيض الحمل البدني بعد خوض المباراة الودية الثانية في معسكر الإعداد، لتفادي تعرض اللاعبين للإرهاق في أول 3 مباريات بالدوري".

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