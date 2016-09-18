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بدء تركيب مصابيح موفرة للطاقة في 500 فيلا بدبي

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بدء تركيب مصابيح موفرة للطاقة في 500 فيلا بدبي بدء تركيب مصابيح موفرة للطاقة في 500 فيلا بدبي

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة الأولى من المشروع المشترك مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الذي يستهدف تركيب مصابيح موفرة للطاقة LED في عدد من المشاريع الإسكانية التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وتتولى الهيئة حالياً، بالتعاون مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، استبدال المصابيح التقليدية، ليحل محلها مصابيح موفرة للطاقة LED في 500 فيلا، في عدد من المشاريع الإسكانية التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، في مناطق البرشاء والورقاء وعود ميثاء.

ويهدف المشروع إلى خفض الطلب على الطاقة، وزيادة التوعية بين أفراد المجتمع حول أهمية استخدام المصابيح الموفرة للطاقة. وخصصت الهيئة ستة فرق على قدر عال من الكفاءة لاستبدال المصابيح، وفقاً لأعلى معايير الاعــتمادية والموثوقية والسلامة.

تفاهم

ويأتي التعــاون المشترك بين هيئة كهرباء ومــــياه دبي ومؤسســـة محـــــمد بن راشد للإســـكان عــقب مذكرة الــــــتفاهم، التي أبرمها الطرفان في عام 2015، التي تتولى الهيئة بموجبـــها تركيب مصابيح مــوفرة للطاقة LED في 2000 منزل، إضافة إلى تركيب ألواح كهروضوئية، في المشاريع الإسكانية الحـــالية والجديدة التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نثمّن الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في هذا المشروع، الذي يعكس تعاون مختلف الجهات الحكومية في دبي للحفاظ على البيئة، إضافة إلى دعم دبي وضمان مستقبل مستدام للإمارة، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.

 وأدعو أصحاب البيوت والفلل إلى الاستفادة من هذه المبادرة لتقليل قيمة فاتورة الكهرباء، والإسهام في تحقيق أهداف حكومة دبي لخفض الطلب على الطاقة، ضمن مفهوم المدينة الذكية المستدامة والسعيدة، وضمان مستقبل مستدام لنا ولأجيالنا القادمة».

وأضاف: «نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على دعم أمن الطاقة وترشيد الاستهلاك، وتعزيز كفاءة الطلب عليها باعتبارها عناصر رئيسة لخطط التنمية المستدامة. ويسهم تركيب المصابيح الموفرة للطاقة (LED) في خفض الطلب على الطاقة دعماً لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، التي تهدف إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول 2030، تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله.

زيادة

من جهته، قال المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس- قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال: «تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على رفع اعتمادية الطاقة المتجددة، وزيادة نصيبها في إنتاج الكهرباء، وبالتالي الحد من استهلاك الموارد الطبيعية، والسير بخطى ثابتة على طريق الاستدامة.

وتولي الهيئة أهمية بالغة لتعزيز التعاون الحكومي، وتقديم خدمات وإطلاق مبادرات نوعية، تسهم في تحقيق سعادة الناس».

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