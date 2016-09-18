«خيرية الشارقة» توزع 7300 أضحية في 50 دولة

انتهت جمعية الشارقة الخيرية من توزيع 7300 أضحية ضمن مشروع «أضاحي العيد بالخارج» في 50 دولة، وذلك بالتنسيق مع سفارات الدولة في تلك البلدان، وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية في الدول التي تشملها مساعدات وأعمال الجمعية.

وأفاد محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع في الجمعية أن مشروع الأضاحي يأتي في طليعة مشاريعنا الموسمية التي نسعى إلى مضاعفتها عاماً بعد آخر.وأكد الزري أنه تم تركيز الجهود على زيادة أعداد الدول المستفيدة وتم الوقوف على 50 دولة تغطيها مكرمات الأضاحي لهذا العام في حين تم تنفيذ الحملة ذاتها في 45 دولة العام الماضي.

وأوضح أنه تم الوقوف على 7300 رأس أضحية تم ذبحها خلال العيد، حيث قمنا بعمليات الفحص الشرعي ومن ثم تمت عمليات الذبح والتوزيع.

وبين أن عمليات التوزيع تمت بالتنسيق مع سفارات الدولة في البلدان المستفيدة ومن خلال الجمعيات المتعاونة، حيث تم ذبح 600 رأس أضحية وتوزيع لحومها على الأسر المستفيدة في السودان، بجانب 645 أضحية تم توزيع لحومها على الفقراء في بنغلاديش.