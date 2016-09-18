تكريم 40 مشاركاً في برنامج «صيف المعرفة في لندن» بالفجيرة

شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي أمس حفل تكريم 40 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية من جميع أنحاء الدولة، شاركوا في برنامج «صيف المعرفة في لندن»، والذي أطلقته دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة بالتعاون مع مجموعة أكسفورد التعليمية العالمية لبرنامج تعلم اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة، خلال الفترة من 11 ‏‏يوليو ‏‏حتى 14 أغسطس ‏‏2016.

حضر الحفل الذي أقيم في فندق سيجي الديار بالفجيرة، محمد خليفة الزيودي، مدير الموارد البشرية بحكومة الفجيرة وخليفة مطر رئيس غرفة التجارة والصناعة وخالد الجاسم مدير الغرفة ومحمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد ومحمد اليماحي عضو المجلس الوطني. وعدد من مديري ومسؤولي الدوائر المحلية بالإمارة.

وأشار الزيودي في كلمته الترحيبية بالحضور إلى أن البرنامج كان نتاج الشراكة مع المؤسسات التعليمية العالمية والجامعات في معرض الفجيرة الدولي للتوظيف والتعليم التي جرت فعالياته هذا العام، بتوقيع مذكرات تفاهم تنص على برامج تعليمية وتدريبية للطلبة وموظفي حكومة الفجيرة.

وشمل البرنامج فصولاً دراسية متخصصة تجمع المشاركين في البرنامج مع طلبة آخرين من مختلف دول العالم، لتعليمهم أساسيات اللغة الإنجليزية وقواعدها اللغوية في برنامج متكامل يستطيعون من خلاله اكتساب اللغة محادثة وكتابة بشكل مكثف، حيث وجدت فيه الموارد البشرية بحكومة الفجيرة فرصة جيدة لاستغلال إجازة الصيف في تنمية اللغة ومعارفها لدى الطلبة من أبناء الدولة.

وعلى هامش الحفل تم توقيع اتفاقية شراكة بين الموارد البشرية الفجيرة والإمارات للصرافة لدعم مسيرة التعليم والتدريب والتأهيل.