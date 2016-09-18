نهيان بن مبارك يحضر أفراح الباهي والقيشي في رأس الخيمة

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة أول من أمس حفل العشاء الذي أقامه المهندس علي صالح سيف الباهي الطنيجي بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة سعيد راشد سعيد راشد القيشي الشحي. حضر الحفل الذي أقيم في صالة شمل للأفراح برأس الخيمة الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

.. ويحضر وسعيد بن طحنون أفراح الناصري والشامسي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، الحفل الذي أقامه عبد الرحمن الناصري، بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة حمد الشامسي في العين. كما حضر الحفل الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك، وعدد من المسؤولين.