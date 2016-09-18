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بالفيديو - تريزيجيه يسجل ويقود موسكورن للفوز الثاني بالدوري البلجيكي

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بالفيديو - تريزيجيه يسجل ويقود موسكورن للفوز الثاني بالدوري البلجيكي بالفيديو - تريزيجيه يسجل ويقود موسكورن للفوز الثاني بالدوري البلجيكي

تألق محمود حسن "تريزيجيه" جناح موسكورن المعار من أندرلخت وسجل هدف في فوز فريقه 3-1 بالدوري البلجيكي على وسترلو.

ولعب تريزيجيه المباراة كاملة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 27 بتصويبة من على زاوية منطقة الجزاء بعد مراوغة مدافع أصحاب الأرض. شاهد الهدف

وكان هدف تريزيجيه هو الثاني بعد أن كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1.

وجاء الهدف الأول عن طريق لوكا ستويانوفيتش في الدقيقة 13 لرفاق تريزيجيه، وتعادل مانياس في الدقيقة 22.

لكن تريزيجيه تقدم لفريقه في الدقيقة 27 وأكد سيميتش فوز فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 60.

وحصد موسكورن النقطة السادسة في الدوري البلجيكي ليرتقي للترتيب 14 فيما ظل وسترلو في المركز الأخير بنقطة واحدة من سبع مباريات.

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فيديو اليوم السابع

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