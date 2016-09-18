مجدى ملك: تجار قمح يروجون شائعات للتأثير على العلاقات الروسية المصرية

قال مجدى ملك رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن قرار وزير الزراعة بأن تكون نسبة فطر الأرجوت فى الأقماح التى تدخل مصر 0%، سيؤثر على واردات روسيا من الأقماح، مشيرًا إلى أن هناك شحنات من القمح عادت من الميناء.

وأضاف "ملك" لـ"اليوم السابع"، أنه لابديل لمصر فى تصدير الموالح عن روسيا، كذلك بالنسبة لروسيا لا بديل عن مصر فى تصدير القمح، موضحًا أن القمح الروسى يعتبر الأفضل فى العالم، من حيث المواصفات والسعر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن زيارة الوفد البرلمانى لروسيا، أكدت على تعزيز التعاون المشترك فى مجال التجارة، بما يضمن صحة العامة، مؤكدًا أنه من حق الحكومة المصرية، أن تحافظ على صحة المصريين، ومن حق الجانب الروسى، أن يضمن تسويق حاصلته بالشكل المطلوب.

وأكد "ملك" أن المصالح المشتركة بين مصر وروسيا لا يستطيع أحد أن يؤثر عليها، لافتًا إلى أن ما يثار من وجود توتر فى العلاقة بين البلدين شائعات يروجها بعض المستوردين وتجار الأقماح، مؤكدًا أن التبادل التجارى فى الحاصلات الزراعية بين مصر وروسيا قوى للغاية.