أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مجدى ملك: تجار قمح يروجون شائعات للتأثير على العلاقات الروسية المصرية

Google+ Print
مجدى ملك: تجار قمح يروجون شائعات للتأثير على العلاقات الروسية المصرية مجدى ملك: تجار قمح يروجون شائعات للتأثير على العلاقات الروسية المصرية

>كتب مصطفى السيد

قال مجدى ملك رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن قرار وزير الزراعة بأن تكون نسبة فطر الأرجوت فى الأقماح التى تدخل  0%، سيؤثر على واردات روسيا من الأقماح، مشيرًا إلى أن هناك شحنات من القمح عادت من الميناء.

 

وأضاف "ملك" لـ"اليوم السابع"، أنه لابديل لمصر فى تصدير الموالح عن روسيا، كذلك بالنسبة لروسيا لا بديل عن مصر فى تصدير القمح، موضحًا أن القمح الروسى يعتبر الأفضل فى العالم، من حيث المواصفات والسعر.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن زيارة الوفد البرلمانى لروسيا، أكدت على تعزيز التعاون المشترك فى مجال التجارة، بما يضمن صحة العامة، مؤكدًا أنه من حق المصرية، أن تحافظ على صحة المصريين، ومن حق الجانب الروسى، أن يضمن تسويق حاصلته بالشكل المطلوب.

 

وأكد "ملك" أن المصالح المشتركة بين مصر وروسيا لا يستطيع أحد أن يؤثر عليها، لافتًا إلى أن ما يثار من وجود توتر فى العلاقة بين البلدين شائعات يروجها بعض المستوردين وتجار الأقماح، مؤكدًا أن التبادل التجارى فى الحاصلات الزراعية بين مصر وروسيا قوى للغاية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى