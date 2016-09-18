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هاشتاجات "الأهلاوية" تتصدر تويتر.. ومغردون: "اللى جاى أحسن"

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هاشتاجات "الأهلاوية" تتصدر تويتر.. ومغردون: "اللى جاى أحسن" هاشتاجات "الأهلاوية" تتصدر تويتر.. ومغردون: "اللى جاى أحسن"

>كتب هيثم سلامة

تصدر العديد من الهاشتاجات لجماهير النادى الأهلى ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات المصغرة تويتر، وذلك بعد تغلبه على النادى الإسماعيلى بهدف مقابل لا شىء، وعلى الرغم من الفوز إلا أنه لا يخلو من توجيه بعض الانتقادات.

 

تفاعل العديد من المغردين عبر هاشتاج "الدورى يا أهلى": "فقال صلاح تعليقًا على هدف عبد الله السعيد "اللى بيبص بعينه وما بيرحمش بقلبه يا عبد الله يا أخويا"، بينما أضاف عمرو يحيى: "السولية عمل ماتش حلو وعمرو جمال نسبيًا.. عموما الحمد لله ومبروك يا أهلاوية واللى جاى أحسن إن شاء الله".

 

بينما شارك الكثير من المغردين حول هاشتاج "مؤمن زكريا" فقال طلال: "مؤمن زكريا لعب حلو بس برضو مش مستوى الأهلى وربنا مبيعرفش يعدى فى أى موقف واحد لواحد"، وأضاف إسلام الهادى: "الناس بتقول مؤمن زكريا نجم الماتش.. أنتوا كنتوا بتتفرجوا على ماتش تانى يا جدعان ولا أيه؟".

 

وعلق آخرون حول هاشتاج يحمل اسم لاعب النادى الأهلى "عمرو جمال"، فقال أحد المغردين: "عمرو جمال عمل ماتش كويس مش هقول إنه أحسن واحد بس مجهوده كان ظاهر أوى محتاج استمرارية فى الملعب، وأضافت عبلة: "خلينا متفقين أن عمرو جمال كان كويس النهارده وأحسن واحد تقريباً!".

هاشتاجات الأهلاوية تحتل تويتر

 

 

 

 


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