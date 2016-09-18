برج العقرب حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج العقرب يسير يخطى ممتازة ، فأنت تبذل الكثير من المجهود فى مجال العمل وهو ما يؤهلك لنيل احدى المكافآت ، من جهة اخرى تعاملك بعفوية واستخدام الدعابة مع من حولك يجعلك دائما قريب منهم و محط تركيزهم .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يسوده الكثير من التوتر فقلقك الدائم حول تصرفات شريكك يزعجه بنسبة كبيرة ، عليك ان تترك له مساحة من الحرية .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب لا تتجاهل تناول الفواكه الطازجة يوميا و البعد عن الاطعمة المقلية وذلك لكى تصبح حالتك الصحية فى أفضل حال.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم عليك أن تحافظ على هدوء أعصابك من أجل التصرف بشكل إيجابى مع من حولك وذلك بالصعيد العائلى و ايضا مع اصدقائك المقربين.