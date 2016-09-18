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برج الميزان حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

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برج الميزان حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016 برج الميزان حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى

برج الميزان على الصعيد المهني:

 الصعيد المهنى لمواليد برج الميزان الفترة المقبلة انت بحاجة للإحساس بالتقدير من قبل زملائك وذلك حتى تزيد نسبة حماسك للعمل.

 

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى مشتت بنسبة كبيرة وذلك بسبب تلاشى لغة الحوار والتفاهم مع الشريك ، حيث أصبحت تصرفاتكما تتسم بالعند .

 

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان حفاظك هذه المرحلة على حالتك الصحية و ابتعادك تماما عن التدخين قد يجنبك الإصابة بأحدى امراض الجهاز التنفسى.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم عليك ان تفكر جيدا قبل اتخاذ أى قرار قد يتسبب فى وضعك بموقف محرج ، من جهه اخرى اعلم ان عليك ان تستفيد من شخصيتك القوية والجذابة فى نفس الوقت لحل عدد من المشكلات التى تحيطك.


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