برج القوس حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

برج القوس على الصعيد المهنى.

لا يُنصح بالتأجيل أكثر من ذلك، البدء فى مشروعك الجديد سيغير كثيراً من شكل حياتك المهنية فى الفترة القادمة، تحتاج إلى دعم مادى ومعنوى كبير فى الأيام القادمة.

برج القوس على الصعيد العاطفى .

تتخلى عن عنادك وتحل مشكلاتك مع شريك الحياة، بعد أن تأكدت من سوء ظنك وتفكيرك المضطرب فى الأيام السابقة، ولن تجد منه سوى الاحتواء والتفهم لما حدث.

على الصعيد الصحى.

زيادة الوزن قادمة مادمت مُصر على تناول وجبات سريعة بشكل دائم تعطيك قدر كبير من السعرات الحرارية.

توقعات علماء الفلك لمولود القوس.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش بشكل جيد فى الفترة القادمة وسيجد مفاجئات سارة على الصعيد العاطفى، ومقابلة الأصدقاء ستغير كثيراً من حالته المزاجية وتجعله أكثر قدرة على الانتاج والابداع.