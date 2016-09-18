محمد حامد عقل مديرًا لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء

>جنوب سيناء فايزه مرسال
أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا رقم 282 بتاريخ 17 سبتمبر 2016 بتعين محمد حامد عقل مدير لمديرية التعليم لمدة عام، خلفا للسيد أحمد سويلم عبد الرسول الذى نقل لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
يشار إلى أن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم الأسبق قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 32 لسنة 2015 بتعيين محمد حامد عقل، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بدرجة مدير عام لمدة سنة. وعقل هو أول قيادة تعليمية تتولى منصب وكيل مديرية التربية والتعليم ثم مديرا للمديرية من أبناء جنوب سيناء، حاصل على ليسانس آداب وتربية عام 1987، وعمل مدرسًا للغة العربية ثم معلم أول ثانوي، ثم موجهًا، ثم مديرًا لإدارة رأس سدر التعليمية، في الفترة من 5 أكتوبر عام 2011 حتى 19 ديسمبر عام 2013، ثم وكيلاً لمديرية التربية والتعليم ثم مديرا للمديرية .
>