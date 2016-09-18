محمد حامد عقل مديرًا لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء

يشار إلى أن الدكتور محمود أبو النصر ، وزير التعليم الأسبق قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 32 لسنة 2015 بتعيين محمد حامد عقل، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بدرجة مدير عام لمدة سنة. و

عقل هو أول قيادة تعليمية تتولى منصب وكيل مديرية التربية والتعليم ثم مديرا للمديرية من أبناء جنوب سيناء، حاصل على ليسانس آداب وتربية عام 1987، وعمل مدرسًا للغة

ثم معلم أول ثانوي، ثم

ًا، ثم مديرًا لإدارة رأس سدر التعليمية،

الفترة من 5 أكتوبر عام 2011 حتى 19 ديسمبر عام 2013، ثم وكيلاً لمديرية التربية والتعليم ثم مديرا للمديرية .