رئيس "الجمارك" يتابع بدء تشغيل أجهزة X-RAY بمطارى الغردقة ومرسى علم

بدأ الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، السبت، جولته التفقدية لمتابعة بدء التشغيل التجريبى لأجهزة الآشعة X-RAY الخاصة بمصلحة الجمارك التى تم تركيبها بهذه المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية التابعة للإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية، التى ستسهم فى تحقيق الحماية والأمن وتسهيل وزيادة حركة السياحة ونقل الركاب والبضائع وتسريع إنهاء الإجراءات الجمركية، كما تم خلال الزيارة متابعة سير العمل وبحث المشاكل والصعوبات التى تواجه الزملاء.

وزار الدكتور مجدى عبدالعزيز فى بداية الجولة مطار الغردقة الدولى، وتفقد بدء التشغيل أجهزة الآشعة X-RAY الخاصة بمصلحة الجمارك الخاصة التى تم تركيبها بصالة المطار والتقى رئيس المصلحة مع السادة الزملاء العاملين وتواصل معهم، وتمت مناقشة جميع المعوقات والمشاكل والمقترحات والأفكار ومنها بدلات المناطق النائية، وتم حرمان الزملاء العاملين من البدلات المقررة للمناطق النائية اعتبارا من 1/ 7 / 2014 بالإضافة للعجز الشديد فى عدد العاملين وعدم توافر استراحات كافية ومناسبة للسادة العاملين بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية.

ووجه بالعمل على سرعة حل وإزالة هذه المشاكل والمعوقات وتوفير الاستراحات والإمكانيات المناسبة، كما قام رئيس المصلحة أيضا منذ لحظات بزيارة وتفقد الأجهزة التى تم تركيبها بمطار مرسى علم، وجاءت الزيارة فى حضور يحيى سعيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية و عبدالله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام التجارى و أيمن عسقلانى مديرعام مطار الغردقة و أحمد منصور مدير عام المهمل والبيوع وقيادات المطارات ورجال الجمارك بالمطارات ورجال العلاقات العامة بمصلحة الجمارك الأستاذ عادل خليل والأستاذ أشرف على.

ومن المقرر أن يتم استكمال الزيارة غدا باللقاء صباحا مع العاملين بالجمارك بمطار مرسى علم ثم التوجه لزيارة وتفقد باقى المطارات والموانئ غدا.