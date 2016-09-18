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برج الأسد حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

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برج الأسد حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016 برج الأسد حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى

برج الأسد على الصعيد المهني:

 الصعيد المهنى لمواليد برج الأسد يسير بخطى رائعة ، فاجتهادك بالصعيد المهنى جعلك محط ثقة و إشادة من قبل مديريك .

 

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى يشهد الكثير من التغيرات فعلاقتك بالشريك ستدخل فى نفق مظلم عليك ان تحاول دعم شكل العلاقة .

 

برج الأسد على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الأسد حالتك الصحية تسير بخطى رائعة و خاصة بعد التخلى عن نظامك الغذائى الغير متوازن الذى اتبعته لفترة الا ان الروتين الغذائى الجديد سيفيد حالتك الصحية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ان الفترة القادمة ستحمل لك الكثير من المفاجآت الجيدة و خاصة على الصعيد العائلى ، فكن أكثر تفاؤلا.


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