برج الجدى حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى
برج الجدى على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الجدى ان الفترة المقبلة تحمل لصعيد العمل سلسلة طويلة من المفاجآت الجيدة ، فحان الآن الوقت لكى تجنى ثمار مجهودك بالعمل .
على الصعيد العاطفي:
لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يسير بخطى مستقرة عليك ان تحافظ على اجواء الهدوء التى تسود هذه العلاقة ،
على الصعيد الصحي:
يجب أن يبتعدوا عن أى ضغوط نفسية ويحاولوا أن يهدئوا من روعهم حتى تمر هذه الازمات العاطفية على خير.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :
بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.
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