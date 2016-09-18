برج الجدى حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الجدى ان الفترة المقبلة تحمل لصعيد العمل سلسلة طويلة من المفاجآت الجيدة ، فحان الآن الوقت لكى تجنى ثمار مجهودك بالعمل .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يسير بخطى مستقرة عليك ان تحافظ على اجواء الهدوء التى تسود هذه العلاقة ،

على الصعيد الصحي:

يجب أن يبتعدوا عن أى ضغوط نفسية ويحاولوا أن يهدئوا من روعهم حتى تمر هذه الازمات العاطفية على خير.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.