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برج الحمل حظك اليوم الأحد 18/9/2016

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 18/9/2016 برج الحمل حظك اليوم الأحد 18/9/2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

أنت اليوم تسير بخطى سريعة فحافظ على المضى قدما فلا يزال لديك الكثير لتحقيقه، ابق على فوضى العمل الحر ومن وقت لآخر حافظ على فحص المستندات الخاصة بك.

 

على الصعيد العاطفى

عليك أن تدرك أن وضع حدود للعلاقات المحيط يصب فى صالحك، فلا تتعدى على خصوصيات شريك الحياة وحاول تبرير ذلك باسم الحب.

 

على الصعيد الصحى

عليك الاهتمام بأولائك الذين يعانون من المرض فى العمل، ولكن عليك تجنب اجراء اتصالات من الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة حيث أنها تنقل العدوى بسهولة.

 

توقعات علماء الأبراج

حاول اقتناص الفرص التى تعطيك فرصة للتفكير، تستمتع اليوم جيدا بكل ما لديك، كما يمكنك أن تتنبأ بتغيرات فى المنزل فقد تقوم بنقله إلى مكان جديد بحثا عن فرص أفضل للنمو.


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مصر 365

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