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برج الحوت حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهنى..

الوقت يستحق تقديم اعتذارات لأشخاص أخطأت بحقهم كثيراً، أنت تتعامل مع الكثيرين بشيم الكبار، لكن واقع العمل يفرض عليك أن تكون أكثر حذراً.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

لن تنجح فى التخلى عن المشاركة الأسرية التى تعطيك شعور دائم بالأمان والاستقرار النفسى، ولن تجد راحتك إلا فى العودة إلى الأماكن التى تجمعك بأقاربك.

 

على الصعيد الصحى..

حالتك الصحية مستقرة، لكن أهم ما يزعجك فى الفترة القادمة هو مشكلات الأسنان وحساسية الصد ر بسبب التعرض للفحات هواء شديدة .

 

توقعات علماء الفلك لمولود الحوت..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش بشكل غير مستقر ويحتاج على ضبط إيقاع حياته، والانتهاء من فترة الطاقة السلبية التى يمر بها ، دون التنازل عن حقه بالإضافة إلى ضرورة زيارته للطبيب فى الفترة القادمة.


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مصر 365

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