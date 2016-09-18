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برج الدلو حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

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برج الدلو حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016 برج الدلو حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهنى

لا تتخلى عن طموحك الكبير فى الوصول إلى منصب قيادى، تستحق أن تكون شخصية قيادية لأنك تمتلك قدرات مهنية كبيرة، فلا تيأس الأيام قادمة لك بحظ وفير.

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى 

ينجح حدسك اليوم و تجد ما تتوقعه، تقبل أن تتعامل مع الآخرين وفقاً لما يظهروه لك، وتعتمد على حدسك وظنك بالجزء الخفى فيهم، شخصيات الأصدقاء ربما تعرفها جيداً لكنك لا تجيد التعامل معها فى كثير من الأحيان.

 

على الصعيد الصحى 

التدخين لن يفيدك فى شىء، فلن تستطيع أن تقدم جديد طالما اعتدت على شىء لا يمكنك التخلى عنه، خاصة إنها عادة سلبية لن تقدم لك إلا أضرار صحية.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى حالة مزاجية مضطربة بسبب بحثه الدائم عن الجوانب الخفية شخصيات المقربين، وأخبار سعيدة تنتظره فى المحيط المهنى والترقية قريبة منه فى الأيام القادمة.


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مصر 365

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