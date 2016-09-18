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برج السرطان حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

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برج السرطان حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016 برج السرطان حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان يشهد عدد من التغيرات فى الفترة الحالية و هو المر الذى سيشعرك بالقلق ، لا تتردد من استشارة عدد من زملائك اذا كنت فى حاجة لذلك .

 

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج جيد جدا لكن عليك ان تعمل حاهدا للحفاظ على هذه الحالة و عدم تسرب الملل اليها ، فدعوة لمشاهدة فيلم جديد بالسينما او قضاء احدى السهرات قد يجدد الاجواء ويجعلها اكثر روعة .

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان الصعيد الصحى يحتاج للكثير من الاهتمام ، فشعورك الدائم بالاجهاد و التعب يحتاج لفترة راحة .

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان انك ستقابل عدد من اصدقاءك القدامى وهو ما سيشعرك بحالة من السرورو و الفرح ، من جهه اخرى انتظر مكافآة مالية فى الطريق اليك .


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