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برج العذراء حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج العذراء سيشهد الكثير من التوتر الفترة المقبلة وذلك كونك تتعامل باستهتار الفترة الماضية ، عليك أن تنفذ مهام عملك بكل جدية واجتهاد.

 

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى يحتاج للكثير من الدعم ، فإذا كنت متمسك بشريكك عليك ان تكون أكثر تفاهما معه وتحاول حل المشاكل التى لحقت مؤخرا بالعلاقة ، و اعلم أن تنازل شريكك الدائم جعله ينتظر المزيد منك .

 

برج العذراء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العذراء الصعيد الصحى يسير بخطى جيدة وخاصة مع التزامك بممارسة احدى الرياضات المائية .

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن الفترة المقبلة ستزداد حالة التوتر والقلق بين افراد أسرتك فعليك ان تتعامل بحكمة و تتحكم جيدا فى انفعالاتك .


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