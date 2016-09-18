برج العذراء حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى
برج العذراء على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج العذراء سيشهد الكثير من التوتر الفترة المقبلة وذلك كونك تتعامل باستهتار الفترة الماضية ، عليك أن تنفذ مهام عملك بكل جدية واجتهاد.
على الصعيد العاطفي:
الصعيد العاطفى يحتاج للكثير من الدعم ، فإذا كنت متمسك بشريكك عليك ان تكون أكثر تفاهما معه وتحاول حل المشاكل التى لحقت مؤخرا بالعلاقة ، و اعلم أن تنازل شريكك الدائم جعله ينتظر المزيد منك .
برج العذراء على الصعيد الصحي:
لمواليد برج العذراء الصعيد الصحى يسير بخطى جيدة وخاصة مع التزامك بممارسة احدى الرياضات المائية .
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن الفترة المقبلة ستزداد حالة التوتر والقلق بين افراد أسرتك فعليك ان تتعامل بحكمة و تتحكم جيدا فى انفعالاتك .
>