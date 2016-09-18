سيميوني: تصفيق جماهير أتليتكو يعني دعمهم لقراري بتقليص مدة عقدي

(إفي): اعتبر مدرب أتليتكو مدريد دييجو سيميوني أن تصفيق الجماهير له بعد فوز فريقه بخماسية نظيفه على سبورتنج خيخون يعني دعم الجماهير لقراره بتقليص مدة عقده إلى 2018 بدلا من 2020.

وقال سيميوني الذي سينتهي عقده في يونيو 2018 "التصفيق يملأني بالحماس. ويؤكد ما أشعر به وأن المرء لا يخفق أبدا إذا مضى خلف ما يمليه عليه قلبه، وإذا أخفق يكون سعيدا لأن هناك مجموعة أشخاص يدعمون هذا القرار".

وعن الفوز الكبير على سبورتنج خيخون، أكد أن الفريق استطاع ترجمة الانطلاقة الجيدة له في في بداية اللقاء، وبعدها لعب سبورتنج 15 دقيقة جيدة.

وأضاف "عندما كانت النتيجة 2-0 أتيحت لسبورتنج 15 دقيقة خطيرة علينا وخلق فيها فرصا خطيرة استطاع أن يجهضها سافيتش وجودين بشكل جيد".

وعن أداء كيفين جاميرو الذي صنع هدفا وأحرز آخر، قال "نحن سعداء بالأداء الجماعي للفريق. كل الهجوم ترجم بشكل جيد البداية الجيدة. كيفين لعب جيدا. الاهداف ستظهر. إنه فتى جيد ويجتهد. سجل هدفا وهذا يمنحه الثقة".

وأضاف "واصلنا صناعة فرص طوال اللقاء. جاميرو وفرناندو توريس وجريزمان لاحت لهم فرص واضحة واليوم وجد الفريق طريقه إلى المرمى بشكل سريع".

وامتدح سيميوني جريزمان، قائلا "العام الماضي كان أفضل لاعب في أوروبا، ليس لدي أدنى شك في ذلك. وصل لنهائي أمم أوروبا ودوري الأبطال بإحراز أهداف، وكذلك في الليجا الإسبانية. اتمنى أن يكون في القائمة القصيرة للكرة الذهبية. إنها فترة عظيمة ولديه مستقبل مبهر لا يزال ينتظره".