بالفيديو - إيبار يعطل إشبيلية

(إفي): حقق إيبار تعادلا ثمينا مع ضيفه إشبيلية بهدف لمثله على ملعبه إيبورا في مباراة شهدت الكثير من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من أن إيبار كان الأكثر قوة في أول 30 دقيقة من المباراة إلا أن إشبيلية بادر بالتسجيل.

وجاء هدف الفريق الأندلسي (ق27) عقب بينية من الياباني هيروشي كيوتاكي للأرجنتيني لوسيانو فييتو الذي أودعها في المرمى.

ولعب إيبار منقوصا بداية من (ق45) بعدما تعرض لاعبه يويل رودريجز للطرد بسبب تدخل خشن ضد أحد لاعبي إشبيلية، بل وأنه عقب مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني تعرض مدرب الفريق الباسكي خوسيه لويس مينديليبار للطرد بسبب اعتراضه على أحد قرارات الحكم.

وعلى الرغم من النقص العددي أدرك أصحاب الأرض التعادل (ق64) بعدما حول بيدرو ليون عرضية أنطونيو لونا الأرضية لتعانق الشباك.

وعانى إيبار مجددا في المنعطف الأخير من المباراة بعد طرد داني جارسيا (ق86).

وحرم إيبار بهذه الطريقة إشبيلية من فرصة تصدر الليجا مؤقتا، حيث ارتفع رصيد الفريق الأندلسي نقطة واحدة فقط ليصبح ثمان نقاط في المركز الرابع خلف أتليتكو مدريد صاحب نفس الرصيد.

من جانبه أصبح لدى إيبار سبع نقاط في المركز الخامس لتصبح هذه ثالث مباراة له على التوالي دون تذوق طعم الهزيمة.

شاهد الهدفين