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مدير أمن البحيرة يزور مركزى رشيد وإدكو وقسم المسحطات المائية

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مدير أمن البحيرة يزور مركزى رشيد وإدكو وقسم المسحطات المائية مدير أمن البحيرة يزور مركزى رشيد وإدكو وقسم المسحطات المائية

>البحيرة - جمال أبو الفضل

زار اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة مركز شرطة إدكو ومركز شرطة رشيد وقسم المسطحات المائية والأكمنة الثابتة والمتحركة، السبت، فى إطار جولته على المراكز والأقسام بدائرة المديرية، وحث مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة الضباط والأفراد الالتزام بالتعليمات من حيث معاملة المواطنين والتيسير عليهم فى إجراءاتهم.

 

والتقى اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ببعض المواطنين والجماهير من المترددين على المراكز وفحص شكواهم، كما التقى شوقى مع بعض المضبوطين فى واقعة محاولة الهجرة غير شرعية من دولة أريترى.

 

وأكد مدير أمن البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " على أهمية مواجهة جميع صور الخروج عن القانون، وأوضح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة أنه وجه تعليماته للواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة بالتنسيق مع الأمن العام بالقيام بحملات عامة مكبرة بمشاركة كافة الجهات المعنية لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين من أجل إعادة الانضباط للشارع البحراوى تأكيداً لهيبة وسيادة الدولة، وتفعيل الحملات الانضباطية والمكبرة واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرًا إجرامية، والتشكيلات العصابية، ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة الذين يشكلون بؤر إجرامية من شأنها زيادة معدل الجريمة فى وذلك من أجل فرض  وإحكام السيطرة الأمنية وإحساس المواطن البحراوى بالأمن والأمان.


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