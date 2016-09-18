6 علاجات منزلية للتغلب على احتقان الصدر.. الغرغرة بالماء والملح أهمها

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" 6 علاجات منزلية تساعد فى التغلب على احتقان الصدر، والتى تتضمن الآتى:

1. خلط قليل من الملح فى كوب من الماء الدافىء والغرغرة 3 مرات فى اليوم، وهذا يمكن يؤدى إلى إزالة المخاط وتخفيف الاحتقان.

2. الكركم: يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات، والغرغرة بالماء والكركم أيضا يساعد فى التخلص من احتقان الصدر، وهذا العلاج ليس للأشخاص الذين يعانون من الحموضة أو حصى فى المرارة أو القرحة.

3. البصل يمكن أن يساعد فى علاج بعض الأمراض المعدية، وإزالة المخاط من الصدر، وذلك من خلال استهلاك 3 ملاعق صغيرة من عصير البصل.

4. يمكنك استنشاق البخار للتغلب على احتقان الصدر، فقد تحتاج إلى إضافة زيت الكافور فى إناء من الماء الدافئ واستنشاق البخار، ولا يجب محاولة هذا العلاج للأمهات الحوامل اللاتى يعانين من ارتفاع ضغط الدم.

5. الماء والليمون مع العسل يمكن أن يساعد بعمل جيد، لأن فيتامين سى يساعد فى إذابة المخاط والعسل يمكنه السيطرة على السعال.

6. الزنجبيل فهو من الأعشاب المضادة للالتهابات وجيد لعلاج الاحتقان، حيث إنه يحتوى على بعض المركبات التى تتحكم فى إفراز المخاط.