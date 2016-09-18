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الإسماعيلي: قدما مباراة مميزة.. وخبرات الأهلي حسمت اللقاء

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الإسماعيلي: قدما مباراة مميزة.. وخبرات الأهلي حسمت اللقاء الإسماعيلي: قدما مباراة مميزة.. وخبرات الأهلي حسمت اللقاء

يرى عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه قدم مباراة مميزة تكتيكيا أمام الأهلي والتي خسرها في افتتاحية الدوري المصري يوم السبت.

وخاض عماد سليمان مباراته الأولى في الولاية الجديدة كمدير فني للإسماعيلي.

وقال سليمان في المؤتمر الصحفي "قدمنا مباراة تكتيكية مميزة، لكن خبرات لاعبي الأهلي هي من حسمت اللقاء".

وأضاف "هنأت لاعبي الإسماعيلي على الأداء الذي قدموه، ينقصنا فقط الجوانب الهجومية.. 3 أسابيع فقط غير كافية لبناء فريق ومع الوقت سنعوض كل النواقص".

وأردف "الإسماعيلي لم يكن له فاعلية هجومية لكن الانتشار والتمركز كانا جيدين للغاية، لم أفكر في زيادة عدد المهاجمين حتى لا نتأثر دفاعيا وكذلك خط الوسط".

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