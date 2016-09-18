الأهلي: كنا أفضل من الإسماعيلي.. والسعيد كرر ما فعله الموسم الماضي

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بالطريقة التي بدأ بها فريقه الموسم الجديد من الدوري بالفوز على الإسماعيلي بهدف عبد الله السعيد.

ونجح الأهلي أيضا في تحقيق الانتصار الأول تحت قيادة مدربه الجديد حسام البدري الذي خاض مباراته الرسمية الأولى أمام الإسماعيلي.

وقال عبد الحفيظ لقناة "On Sport": "دائما التركيز مهم في بداية مشوار الدوري، ومن حظنا أننا وقعنا في مواجهة صعبة ضد فريق الإسماعيلي الذي نحترمه كثيرا".

وتابع "كنا أفضل في كل شيء في الشوط الثاني، وعبد الله السعيد سجل تقريبا في نفس توقيت هدفه في طلائع الجيش في افتتاح الموسم الماضي".

وأكمل "لايزال أمامنا الكثير من العمل فنحن أبطال الدوري، وسنستعيد عددا من اللاعبين الذين غابوا عنا اليوم ونأخذ المسابقة خطوة بخطوة".