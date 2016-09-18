مؤتمر البدري عن - رضاه على لاعبي الأهلي والثقة في إكرامي وموعد الدفع بأجاي

تحدث حسام البدري المدير الفني للأهلي عن رضاه على لاعبي فريقه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الفوز على الإسماعيلي 1-0 في افتتاحية الدوري المصري.

وسجل عبد الله السعيد هدف فوز الأهلي من ركلة جزاء في الشوط الثاني في أولى مباريات البدري الذي تولى المسؤولية خلفا لمارتن يول.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نعاني من ظروف صعبة وفترة قصيرة جدا تولينا فيها المسؤولية ولم يكتمل قوام الفريق إلا أياما معدودة".

وأضاف "نحاول إعادة الأهلي للمسار الصحيح، لم نغير الطريقة فقد لعبنا 4-2-3-1 وهي الطريقة ذاتها للأهلي لكن بتعليمات مختلفة بالنسبة لتحركات اللاعبين".

وتابع "اللاعبون نفذوا التعليمات جيدا لكن بعض الهجمات لم تنته بالشكل الأمثل.. ولا أريد الحديث بالتفصيل لأن هذا ضد مصلحة فريقي".

وأردف البدري "كبداية راض تماما عن اللاعبين، وبخصوص ملعب بتروسبورت فأنا لا أتفاءل أو أتشاءم.. نحن نقوم بعملنا تحت أي ظرف.. الأهم أن يركز اللاعبون".

إكرامي وأجاي

وشدد البدري على ثقته في شريف إكرامي بصفة خاصة وحراس الأهلي بشكل عام.

وأكد "إكرامي حارس كبير.. يستحيل أن تكون على المستوى ذاته فترات طويلة هذه هي كرة القدم، وأوقات كثيرة جدا كان له الفضل في الفوز فيها".

واستكمل "المنافسة كبيرة بين الحراس الأربعة والاختيار بناء على ما يبذله اللاعب في التدريب".

وعن جونيور أجاي مهاجم الصفاقسي المنضم للأهلي، قال البدري: "أجاي لعب في الأولمبياد آخر مباراة يوم 20 من الشهر الماضي، الفترة قليلة لكي يتأقلم ولا أريد أن أدفع به إلا عندما يكون جاهزا".

وأتم "اللاعب الجديد تكون الأعين عليه وتترقبه والجميع ينتظره.. الأهم هي البداية لكي نكون راضيين عنه لكي يكتسب ثقتنا وثقتكم أيضا".