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عبد الفضيل لـ في الجول: قوام الإسماعيلي لم يكتمل.. وخرجت مصابا

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عبد الفضيل لـ في الجول: قوام الإسماعيلي لم يكتمل.. وخرجت مصابا عبد الفضيل لـ في الجول: قوام الإسماعيلي لم يكتمل.. وخرجت مصابا

أكد شريف عبد الفضيل مدافع الإسماعيلي أن قوام فريقه لم يكتمل بعد مشيرا إلى أن التشكيل لم يحسم قبل المباراة بدقائق.

الإسماعيلي خسر بهدف في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز أمام مضيفه الأهلي.

وقال عبد الفضيل في تصريحات لـFilGoal.com "قوام الفريق لم يكتمل، الدليل على ذلك أننا كنا ننتظر انضمام عمرو عبد الفتاح "عموري" للتشكيل إلا أن بطاقته أدت لاستبعاده قبل المباراة بدقائق".

وأضاف "اكتمال هذا القوام سيساهم في تغيير شكل الفريق في الدوري".

وتابع عن تبديله "تعرضت لكدمة قوية في الدقائق العشر الأولى، لكنني تحملت وطلبت التغيير في الشوط الثاني".

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