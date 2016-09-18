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خبر في الجول - اجتماع أمني رفيع المستوى من أجل ' تثبيت ملاعب الدوري '

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خبر في الجول - اجتماع أمني رفيع المستوى من أجل ' تثبيت ملاعب الدوري ' خبر في الجول - اجتماع أمني رفيع المستوى من أجل ' تثبيت ملاعب الدوري '

تقرر أن يعقد اجتماعا أمنيا رفيع المستوى بين قيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة مع اتحاد الكرة من أجل تثبيت ملاعب الدوري.

ويشهد الدوري المصري منذ فترة ارتباك في مواعيد المباريات وأماكن إقامة مباريات الفرق في المسابقة، ويتم تحديد الاستادات قبل المباريات بأوقات قليلة.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـFilGoal.com يوم السبت: "سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجاري ربما الثلاثاء أو الأربعاء بين قيادات أمنية لمناقشة تحديد ملاعب الفرق".

وأضاف "سيجتمع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وخالد عبد العزيز وزير الرياضة ومحمد فريد الأمين العام للقوات المسلحة ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية لبحث إمكانية تثبيت ملاعب الفرق".

وكان الأمن قد قرر نقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب لملعب السلام بدلا من إقامتها في استاد المقاولون في الجولة الثانية للدوري.

وأشار عامر "نريد ألا يتكرر هذا الأمر مستقبلا، وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال الاجتماع المقبل لمزيد من الاستقرار للفرق والمسابقة".

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