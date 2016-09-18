صورة في الجول – فريق الأسبوع الأول.. تألق بترولي والجيش يحكم الجولة

عاد الدوري المصري للانطلاق من جديد ومع عودة الدوري ظهر العديد من الفرق بشكل جيد للبعض ومحبط لآخرين.

وفي غياب الزمالك الذي تم تأجيل مبارياته بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا.. بدأت المسابقة أولى جولاتها بفوز أسوان بثنائية دون رد على الداخلية وسحق إنبي منافسه النصر للتعدين الصاعد حديثا للدوي المصري هذا الموسم برباعية مقابل لا شيء.

وتوالت الإثارة في مباراة الشرقية أمام سموحه في لقاء انتهى بنتيجة 2-1 للفريق الساحلي، ثم قدم بتروجيت عرضا جيدا أمام وادي دجلة حيث فاز الفريق البترولي بهدف.

واختتمت الجولة الأولى مبارياتها يوم السبت بأربع لقاءات فاز الاتحاد بثلاثية مقابل هدف للمقاولين، وحصد مصر للقاصة الثلاث نقاط بثلاثية نظيف أمام طنطا.

وخسر المصري البوسعيدي أمام طلائع الجيش في مباراة مثيرة بهدفين مقابل هدف للفريق الساحلي.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي في القمة المبكرة بهدف سجله عبد الله السعيد من ركلة جزاء.

ويرصد FilGoal.com أبرز اللاعبين اللذين تألقوا في الأسبوع الأول من الدوري المصري:

حارس مرمى: عماد السيد

الدفاع: أسامة محمد – أحمد سامي - معتمد محسن

الوسط: لاما كولين – إيمانويل كابورجي – أحمد الشيخ – أحمد عيد – عبد الله السعيد

الهجوم: ماريو مارتينيز – كابونجو كاسونجو