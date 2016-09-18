5 أرقام تحققت من انتصار الأهلي على الإسماعيلي.. ' فك نحس البدري '

انتصر الأهلي من جديد على الإسماعيلي وبهدف المتخصص في مرمى الدراويش عبد الله السعيد ليحصد نقاطه الثلاث الأولى في الدوري بالموسم الجديد.

وبالفوز الأهلاوي الأول في هذا الموسم على الدراويش تحققت 5 أرقام من هذا الانتصار.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 أرقام تحققت من المباراة.

1 - نحس البدري

نجح أخيرا حسام البدري في تحقيق الفوز على الإسماعيلي في مسابقة الدوري، فوز الأهلي على الدراويش في افتتاح موسم 2016-2017 هو الأول له أمام الدراويش محليا.

حسام البدري الذي قاد الأهلي في ولايتين من قبل لعب فيهما أمام الإسماعيلي 5 مرات في أول ولاية ولم يلعب أي مباراة أمامه في الولاية الثانية بسبب انقسام الدوري لمجموعتين ولم يستكمل.

البدري لعب 3 مباريات محلية أمام الإسماعيلي خسر واحدة بثلاثية مقابل هدف أطاحت به من الولاية الأولى في موسم 2010-2011، وفي موسمه الأول لعب مباراتين أمام الإسماعيلي انتهتا بنفس النتيجة 1-1.

إفريقيا التقى البدري مع الإسماعيلي في مباراتين نجح في الفوز 2-1 في الأولى وخسر الثانية 4-2.

2 - السعيد ذعر للإسماعيلي

عبد الله السعيد نجم الإسماعيلي السابق والذي انتقل للأهلي في 2011 بات هو العدو الأكبر للدراويش منذ أن ارتدى القميص الأحمر.

السعيد لعب أمام الإسماعيلي 6 مباريات سجل فيهم 3 أهداف وجميعهم كانوا بثلاث نقاط إذ انتهت المباريات الثلاث اللاتي سجل فيهم بفوز الأهلي 1-0.

كما أن أهداف الأهلي الستة الأخيرة في شباك الإسماعيلي كان نصفهم من نصيب السعيد.

3 - رقم تاريخي

للمرة الأولى منذ موسم 1990-1991 ينجح الأهلي في الصمود أمام الإسماعيلي لسبع مباريات بدون خسارة.

الأهلي منذ خسارته أمام الإسماعيلي بثلاثية عام 2010 لم يتعرض للخسارة أمام الإسماعيلي، وخلال تلك المدة كان نصيب انتصارات الأحمر من المباريات السبع 5 بالإضافة لتعادلين كانا في موسم 2014-2015.

4 - انتصارات متتالية

الأهلي نجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية أمام الإسماعيلي لأول مرة منذ 10 سنوات، فمنذ الانتصارات الـ5 المتتالية بداية من الدور الثاني من موسم 2003-2004 وحتى مباراة الدور الثاني في 2005-2006 لم ينجح الأحمر في تحقيق هذا العدد من الانتصارات المتتالية أمام الدراويش.

ونجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات متتالية أمام الإسماعيلي لأول مرة منذ 10 سنوات إلا أنه مازال لم يعادل الرقم بعد.

فمنذ 2006 وحتى مباراة السبت لم يستطع الأهلي أن يحقق الانتصار أمام الإسماعيلي في ثلاث مناسبات متتالية.

5 - بداية مشابهة

ربما هو مجرد فأل حسن للأهلي لكن لا يعني شيئا واقعيا، الموسم الماضي نجح الأهلي في افتتاح موسمه الذي استعاد فيه لقب الدوري بالفوز بهدف في بتروسبورت لعبد الله السعيد بعد معاناة وهو ما تكرر يوم السبت لكن مع اختلاف بسيط في السيناريو إذ كان الخصم هو الإسماعيلي.