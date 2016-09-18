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طبيب الأهلي يتحدث عن إصابة 3 لاعبين ضد الإسماعيلي

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طبيب الأهلي يتحدث عن إصابة 3 لاعبين ضد الإسماعيلي طبيب الأهلي يتحدث عن إصابة 3 لاعبين ضد الإسماعيلي

كشف خالد محمود طبيب الأهلي عن إصابة 3 لاعبين خلال الفوز على الإسماعيلي بهدف عبد الله السعيد في افتتاح مسابقة الدوري.

وافتتح الأهلي سباق الدوري بالفوز على الإسماعيلي بهدف السعيد من ركلة جزاء حصل عليها عمرو جمال.

وقال طبيب الأهلي للصحفيين: "تعرض عمرو السولية لإجهاد في عضلة السمانة، ولذلك خرج مستبدلا في الدقائق الأخيرة".

وتابع "كما يعاني عمرو جمال من إصابة بكدمة قوية في الرأس في لقطة ركلة الجزاء".

وأتم "بالنسبة لإصابة باسم علي في العضلة الخلفية، فاللاعب سيخضع لفحوصات يوم الأحد تحدد موقفه من المشاركة ضد المقاولون العرب".

وكان باسم علي قد خرج مستبدلا في الدقيقة 11 بمحمد هاني للإصابة.

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