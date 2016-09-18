الصحة: 100% من عينات القمح المستورد المعد للطحن خالية من فطر الأرجوت

أكدت وزارة الصحة والسكان أن القمح الوارد للبلاد قمح خام، مؤكدة أنه يمر بعد وصوله مصر بـ 5 مراحل لتنقيته من الشوائب، منها التبخير، والتهوية، والغربلة، والتنقيه، والغسيل.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، لـ"اليوم السابع" أن 100% من العينات التى تم سحبها من القمح الوارد للبلاد، ثبت أنها خالية من فطر الأرجوت تماماً.

وقال رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه يتم أخذ عينات من القمح بعد تجهيزه للطحن بواسطة الجهات الرقابية، ويتم فحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، للتأكد من خلوها من فطر الأرجوت بالنسب المضرة لتكون صالحة بشكل كامل للطحن.