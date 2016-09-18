أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصحة: 100% من عينات القمح المستورد المعد للطحن خالية من فطر الأرجوت

Google+ Print
الصحة: 100% من عينات القمح المستورد المعد للطحن خالية من فطر الأرجوت الصحة: 100% من عينات القمح المستورد المعد للطحن خالية من فطر الأرجوت

>كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن القمح الوارد للبلاد قمح خام، مؤكدة أنه يمر بعد وصوله بـ 5 مراحل لتنقيته من الشوائب، منها التبخير، والتهوية، والغربلة، والتنقيه، والغسيل.

 

وأضاف الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، لـ"اليوم السابع" أن 100% من العينات التى تم سحبها من القمح الوارد للبلاد، ثبت أنها خالية من فطر الأرجوت تماماً.

 

وقال رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه يتم أخذ عينات من القمح بعد تجهيزه للطحن بواسطة الجهات الرقابية، ويتم فحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، للتأكد من خلوها من فطر الأرجوت بالنسب المضرة لتكون صالحة بشكل كامل للطحن.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى