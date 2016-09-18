روسيا تتهم أمريكا بدعم وحماية داعش بسوريا

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الضربات الجوية لقوات التحالف التى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية على القوات السورية، تجعلنا نعتقد أن البيت الأبيض يحمى الجماعات المسلحة، التابعين لتنظيم "داعش" الإرهابى.

وأضافت زاخاروفا، لقناة روسيا – 24، أن الضربات التى قام بها التحالف اليوم تؤكد أن أمريكا تدعم الجماعات المسلحة.

يذكر أنه كانت وسائل إعلام أفادت بأن 5 مقاتلات أمريكية أغارت على مواقع للجيش السورى فى دير الزور، حسبما نقلت قناة "آر تى". وأن الغارات استهدفت المواقع المتواجدة فى محيط المطار، مشيرة إلى أن استهداف الجيش السورى مكن مسلحى تنظيم "داعش" من التقدم نحو المنطقة.