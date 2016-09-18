أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

روسيا تتهم أمريكا بدعم وحماية داعش بسوريا

Google+ Print
روسيا تتهم أمريكا بدعم وحماية داعش بسوريا روسيا تتهم أمريكا بدعم وحماية داعش بسوريا

>كتب مؤمن مختار

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الضربات الجوية لقوات التحالف التى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية على القوات السورية، تجعلنا نعتقد أن البيت الأبيض يحمى الجماعات المسلحة، التابعين لتنظيم "داعش" الإرهابى.

 

وأضافت زاخاروفا، لقناة روسيا – 24، أن الضربات التى قام بها التحالف اليوم تؤكد أن أمريكا تدعم الجماعات المسلحة.

 

يذكر أنه كانت وسائل إعلام أفادت بأن 5 مقاتلات أمريكية أغارت على مواقع للجيش السورى فى دير الزور، حسبما نقلت قناة "آر تى". وأن الغارات استهدفت المواقع المتواجدة فى محيط المطار، مشيرة إلى أن استهداف الجيش السورى مكن مسلحى تنظيم "داعش" من التقدم نحو المنطقة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365