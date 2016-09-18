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رئيس الوزراء العراقى يتعهد بتحرير الموصل وطرد "داعش"

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رئيس الوزراء العراقى يتعهد بتحرير الموصل وطرد "داعش" رئيس الوزراء العراقى يتعهد بتحرير الموصل وطرد "داعش"

> (أ ش أ)

دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أهالى الموصل مركز محافظة نينوى إلى التعاون مع القوات العسكرية والأمنية من أجل التخلص من تنظيم داعش الإرهابى فورا وحماية المدينة من تخريب التنظيم.

وتعهد العبادى، خلال زيارته إلى مركز ناحية القيارة المحررة، اليوم السبت، بتحرير الموصل وطرد تنظيم داعش قريبا، مطالبا الشباب بالتعاون من أجل تسهيل عملية التخلص من التنظيم الإرهابي.

وكان العبادى زار اليوم مركز ناحية القيارة، وأطلع على مستجدات العمليات والاستعدادات العسكرية فى إطار الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، وتفقد المقاتلين المرابطين فى أرض المعركة استعدادا لتحرير الموصل.

على صعيد آخر، نوهت النائبة عن محافظة الأنبار، لقاء وردي، إلى عودة الدفعة الأولى من نازحى الفلوجة إلى منازلهم اليوم، مشيرة - فى تصريح صحفى - إلى أن أبناء الفلوجة مصرون على إعمار مدينتهم والنهوض بها كنموذج للمدن العراقية، ودعت إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل إعادة الأمن والاستقرار إليها بالتكاتف ونبذ الخلافات وتوحيد الصفوف من أجل تفويت الفرصة على أعداء العراق، والتفرغ لإعمار المدينة وإعادة الخدمات إليها.

وطالبت وردي، الحكومتين المركزية والمحلية ببذل كل الطاقات والإمكانيات من أجل توفير الخدمات الأساسية للمدينة وإعادة إعمارها وتعويض المتضررين عما لحق بمنازلهم وممتلكاتهم، مناشدة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بالمساعدة فى إعمار الأنبار والفلوجة، خاصة مع قرب تحرير الموصل الذى سيتسبب فى نزوح مليون عراقى - وفق توقعات الأمم المتحدة والحكومة العراقية.


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